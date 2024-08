¡Desde los 10 pesos! Las actividades que puedes hacer en el Palacio de Bellas Artes este fin de semana

El Palacio de Bellas Artes es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y que más allá de la arquitectura que hace venir a millones de turistas todos los años, está cargado de cultura por los sucesos que llevaron a su construcción, pero también es uno de los recintos de la capital en el que más podemos disfrutar de la cultura. Así como las y los bailarines de ballet nos sorprenden en el teatro principal, también los conciertos se hacen presentes.

Y si quieres disfrutar del fin de semana en este hermoso lugar tienes que saber que el Palacio abrirá sus puertas este fin de semana con una amplia cartelera y si quieres conocer más detalles, aquí te contamos todo lo que puedes hacer desde el viernes 16 y hasta el domingo 18 de agosto. Así que elige tu favorito y disfruta de actividades que si bien no son gratuitas, sí son muy baratas, ya que las entradas van desde los 10 pesos. Así que no hay pretexto para que no te animes a tener este plan relajado y económico que además es ideal para ir solo, con amigos, con la pareja e incluso con la familia. ¡Conoce todos los detalles!

Sigue leyendo:

Día del Cine Mexicano: estas son las 47 películas gratuitas que ofrecerá la Cineteca Nacional

Cirque Du Soleil Kurios llegará a Ciudad de México y Guadalajara, ¿cómo comprar boletos?

No todos los eventos serán en la Sala Principal, pero conocerás otras salas del museo. (Foto: Facebook Palacio de Bellas Artes)

Con motivo del 90 aniversario del icónico museo, la música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrecerá un concierto de guitarra y el festejo de los 40 años de un aguacero de sones don el Trío Aguaceros, pero también en la sala principal se presentará el ballet folklórico de México de Amalia Hernández. ¡Conoce la cartelera completa y disfruta de un fin de semana lleno de cultura mexicana.

¿Qué se está presentando en Bellas Artes?

El viernes 16 de agosto se realizará el ciclo "La guitarra hoy" con los músicos Juan Carlos Laguna y Daniel Olmos, que según dio a conocer el Palacio de Bellas Artes en su cartelera, interpretarán la obra "Agua y Vino" de Egberto Gismonti. La cita es a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, justo después de la Ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2023.

Este plan es perfecto si no quieres gastar demasiado dinero, pero aún así disfrutar de una noche llena de cultura en uno de los lugares más icónicos de la CDMX. El precio de los boletos para ver este concierto es sólo de 20 pesos y las entradas las puedes comprar en las taquillas del Palacio, pero también a través de Ticketmaster; sin embargo, en este último los costos suben a 23 pesos. En el caso de los adultos mayores, estudiantes y profesores el costo de la entrada tendrá un descuento del 50 por ciento, es decir, que cada entrada quedará en sólo 10 pesos.

¿Qué hacer en la CDMX el fin de semana?

El mismo viernes 16 de agosto se presentará el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández- Función de Gala en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en punto de las 20:00 horas. Aquí podrás disfrutar de una noche de danza con los Diablos Cuijleños de Cuajinicuilapa, Grupo Balam Tunich de la Costa Chica, el Ballet Folklórico de Zitlalkiahuitl de Iguala de la Independencia, Conjunto Regional Calentano Tlacoalt y la Banda de mi Tierra.

Asimismo, el evento se realizará el domingo 18 de agosto a las 9:30 horas y a las 20:30 horas, aunque sin la presencia de los invitados antes mencionados.

El precio de los boletos individuales para este evento sí es un poco más elevado, pues en la Luneta está en mil 300; en el Anfiteatro en mil 100 y en la Galería en 330 pesos.

Por otro lado, el sábado 17 de agosto se festejarán los 40 años de un aguacero de sones con el Trío Aguaceros en vivo; este evento se realizará en la Sala Manuel M. Ponce y en el programa estará el mexicano Eduardo Bustos con los invitados de Soriama y sus huastecos, así como el Trío Herederos del Pánuco. La cita es a las 18:00 horas.

Los boletos generales cuestan 20 pesos y hay descuento del 50 por ciento a los adultos mayores, maestros y estudiantes.

Concertistas de Bellas Artes, Segunda Gala será otro de los eventos de este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes el domingo 18 de agosto en la Sala Principal a las 17:00 horas. Los boletos en Luneta cuestan 160 pesos; en el Anfiteatro en 120 y en Galería en 80, a demás de la aplicación del descuento del 50 por ciento a los adultos mayores, maestros y estudiantes.

El mismo domingo a las 19:00 horas en la Sala Manuel Ponce M. se presentará la Orquesta Nacional de Jazz; al igual que con otros eventos de este fin de semana, los precios de las entradas serán de 20 pesos y con los descuentos correspondientes, por lo que algunas personas sólo pagarán 10 pesos.