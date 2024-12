Visita la colección de portadas emblemáticas del rock mexicano en el Metro de CDMX completamente gratis

El rock mexicano ha sido un pilar fundamental en la construcción de nuestra identidad cultural. Desde sus inicios, este género musical ha servido como una voz para la juventud, expresando sus inquietudes, rebeldía y anhelos de cambio. A través de sus letras, los artistas han abordado temas sociales, políticos y personales, generando un diálogo crítico con la realidad mexicana. Además, el rock ha sido un catalizador de movimientos sociales, contribuyendo a la formación de una conciencia colectiva.

Pero más allá de su impacto social, el rock mexicano ha enriquecido el panorama artístico del país. Los músicos de rock han experimentado con diversos sonidos y estilos, fusionando elementos de la música tradicional mexicana con influencias internacionales, pero esto solamente dentro del ámbito musical.

También se han alimentado en muchas ocasiones de otros tipos de artes, desde la fotografía, hasta la pintura, el diseño gráfico entre muchas otras. No solamente para las portadas o el arte de los booklet en cada uno de los materiales; también en los flyers, posters, merch como playeras y llaveros, entre otras cosas.

Al respecto, se han organizado numerosas exposiciones en toda la república sobre la historia del rock en este u otros países, y en el Metro de la Ciudad de México hay dos que puedes visitar de manera completamente gratuita. Ambas están en la Estación Chabacano, uno es un enorme mural con personajes emblemáticos de la escena, además de un recorrido por las portadas de discos legendarios.

Aquí podrás encontrar material físico de discos clásicos nacionales. Crédito: Francisco Cruz Borja / Facebook

Visita la exposición del rock mexicano en Metro Chabacano

Se trata de una exposición llamada "Rock desde acá, audiovisiones de rockeros mexicanos" donde podrás encontrar las mejores portadas de los discos del rock mexicano, ya sea por la importancia de la música que viene en las grabaciones, pero también cuando resultan realmente artísticas, donde el diseño o las artes plásticas y la fotografía se imponen.

Esta colección pertenece al acervo musical de Ramón García, uno de los más grandes coleccionistas del rock mexicano, quien también es parte importante del mundialmente famoso Tianguis Musical del Chopo, uno de los lugares de reunión por excelencia para las almas rebeldes de nuestro país.

Lo que podrás encontrar aquí es un recorrido exclusivo por la historia del rock mexicano. Muchas de las bandas siguen tocando, pero algunos otros músicos han muerto y solamente dejaron para la posteridad un puñado de sonidos que cambiaron la historia de la música en México.

Esta exposición tiene un total de 219 portadas y 32 fotografías que integran la historia del rock mexicano clásico; hay bandas como Three Souls in my Mind, Mara, Chac Mool, Botellita de Jerez, Guillermo Briseño, Cecilia Tousaint, Javier Batiz, Nuevo México, Caifanes, Tex-Tex, Santa Sabina, entre muchos otros. Las portadas son una tremenda joya. Crédito: Ana Laura Miranda / Facebook

¿Cómo visitar la exposición de portadas del rock mexicano en el Metro de CDMX?

El Metro Chabacano es uno de los más accesibles de la Ciudad de México, ya que cuenta con tres líneas que llegan hasta ese punto en específico y son las Líneas 2, 8, 9. Puedes llegar a él utilizando estas mismas líneas o tomando diversas rutas que convergen en esta estación.

