Alex Syntek asegura que Kenny es la mamá del rock mexicano, ¿quién es la famosa fundadora de "Los Eléctricos"?

Aleks Syntek se convirtió en una tendencia de las redes sociales, pero ahora no se trata de un escándalo de esos que lo convirtieron en una de las personas con más hate en la industria musical durante los últimos años. Ahora defendió, con gran fervor, a una de las pioneras del rock mexicano de los últimos tiempos.

Durante un podcast al que fue invitado, el cantante mexicano dio a conocer que tocó junto a Kenny Avilés, la creadora de Kenny y los eléctricos, durante los primeros años de su carrera. En esa banda estaban involucradas otras estrellas como Jesús Ochoa en la guitarra, Sabo Romo en el bajo y Alejandra Guzmán en los coros.

Lamentablemente, Sabo Romo no ha requerido en ningún momento a la cantante mexicana Kenny Avilés durante los conciertos que organizó del "Rock en tu Idioma sinfónico", proyecto que ya tiene varias ediciones, además de haber lanzado discos de las presentaciones que tuvieron en grandes recintos o festivales del país.

Esto le habría calado duro a Aleks Syntek, quien dijo haberle reclamado en varias ocasiones a Sabo Romo por omitirla, a pesar de que no solamente es una pionera del rock mexicano, también fue la madrina de ambos en el género, mismo en el que se ha consagrado el bajista, llegando a formar parte de Caifanes.

Kenny es una de las pioneras del rock mexicano. Crédito: Facebook / kennyyloselectricos

¿Quién es Kenny Avilés, pionera del rock mexicano?

Kenny Avilés es una de las voces femeninas más emblemáticas del rock mexicano. Desde la década de los 80, ha dejado una huella imborrable en la escena musical con su banda, Los Eléctricos. Su estilo único, caracterizado por una voz potente y letras directas, la han convertido en un referente para varias generaciones de músicos y fans.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Kenny comenzó su carrera musical en Estados Unidos, donde formó una banda con otras mujeres. A su regreso a México, consolidó su proyecto con Los Eléctricos, logrando un sonido propio que fusionaba elementos del rock, new wave y pop. Con canciones como "No huyas de mí" y "Me quieres cotorrear", se convirtió en un ícono del rock en español.

A lo largo de su trayectoria, Kenny Avilés ha enfrentado diversos desafíos, siendo pionera en un género dominado por hombres. Sin embargo, su perseverancia y talento la han llevado a ser reconocida como una de las mujeres más influyentes del rock mexicano. Además de su faceta como cantante, Kenny ha sido una activista y promotora de la música independiente.

Kenny es una de las grandes leyendas mexicanas. Crédito: Facebook / kennyyloselectricos

En la actualidad, Kenny Avilés continúa activa en la escena musical, presentándose en diversos festivales y compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones de músicos. Su legado como una de las primeras mujeres en liderar una banda de rock en México es invaluable, y su música sigue inspirando a muchos.

Sigue leyendo:

Ellas son The Warning, las mujeres mexicanas que la están rompiendo en una industria musical dominada por hombres

La canción de PXNDX que habla de un asesino mexicano que continúa en la cárcel