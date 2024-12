Mia Couto se encuentra con la palabra en Guadalajara

En el país natal de Mia Couto (Mozambique, 1955) se hablan más de 28 lenguas indígenas, pero algunas palabras como naturaleza no existen. “Quiere decir que hay otra manera de nombrar, de ver el mundo. A mi lo que me interesa no es una traducción de la lengua sino una traducción de los diferentes mundos, de las diferentes representaciones del mundo”, dijo el autor tras recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en Guadalajara.

Creyente de la esperanza en la humanidad, el escritor mozambiqueño se declaró un buscador de lenguajes, como aquellos con los que tuvo contacto desde niño, cuando sus padres emigraron a Beira, entonces colonia portuguesa:

“En Mozambique se lidia con el silencio de una forma muy tranquila, no como en Europa que cuando hay silencio hay una especie de incomodidad porque muchas personas tienen miedo a revelar un vacío, el silencio en África no es un vacío sino que hay voces dentro de ese silencio”, señaló.

Antes, el escritor pronunció un discurso breve, pero potente, con el que se reveló creyente de la poesía y donde recordó la influencia que representaron para él autores mexicanos como Octavio Paz y Carlos Fuentes.

“‘No soy creyente’, dice un poeta mexicano. ‘No soy creyente, pero diálogo con esa parte de mí mismo que está abierta al infinito’. Fue esto lo que escribió Octavio Paz y él hablaba de lo que yo había vivido. Mi padre trajo a casa ese poeta mexicano que venía de muy lejos”.

Enmudecido en la infancia y confundido ante lo otro, Mia Couto buscaba un lenguaje. “Varios fueron los libros que me ayudaron a salvar la palabra. Fueron llegando como mareas: ‘El libro del desasosiego’ de Fernando Pessoa; ‘El bebedor de vino de palma’ de Amos Tutuola; el ‘Gran Sertón: Veredas’ de Guimarães Rosa y, finalmente, ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo.

“Todos esos libros aclaraban mi propósito: lo que yo buscaba no era exactamente una historia. Buscaba un lenguaje. Lo que yo buscaba era el idioma que existe desde antes de que fuéramos personas, lo que yo buscaba era la palabra eternamente suspendida entre el abismo y el camino”, señaló.

NUEVA PRESIDENCIA

Trinidad Padilla López, será el nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, así lo anunció el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, durante su discurso de inauguración del encuentro editorial.

Tras la muerte del expresidente y fundador de la FIL, Raúl Padilla, en abril del 2023, Villanueva prometió que no haría nombramiento por considerar que nadie podía sustituirlo. Sin embargo, contó, tras la elección de Karla Planter, como nueva rectora (quien asumirá en abril de 2025), decidieron conjuntamente nombrar a Trinidad Padilla, hermano de Raúl. En el acto, también ratificó a la actual directora Marisol Schulz y su equipo.

"Ayer Karla me dijo a quién quisiera ella nombrar y me sugirió si podía hacer uso de mis atribuciones para su decisión y que eso se pudiera hacer desde esta Feria y no esperar hasta que ella fuera rectora. Y queremos anunciarles que romperé mi promesa y el día de hoy nombraremos al licenciado José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional de Libros. Para eso adelantamos el proceso, para tomar decisiones en conjunto, así que quería Karla, siga usando mis atribuciones, yo firmo y tú decides de aquí a marzo", anunció.

Lomelí destacó que Planter se desempeñó durante 12 años al frente de FIL Pensamiento, "estoy segurísimo que nos llevará a nuevos horizontes para seguir siendo fuente de la educación y de la cultura en todo el occidente de México".

Tras agradecer la ratificación, Marisol Schulz, directora de la FIL, expuso que durante nueve días, la feria albergará a más de 857 escritores de 43 países y 19 lenguas, quienes participarán en más de 620 presentaciones editoriales.

En esta edición se espera la participación de figuras como el tanzano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura y otras escritoras y escritores como Irene Vallejo, Jordi Sierra i Fabra, Luis García Montero, Nouri Al-Jarrah, Ioana Pârvulescu, Dylan Brennan, Claudia Durastanti y Cristina Rivera Garza.

Otros autores serán Luis Mateo Díez, Elia Barceló, María Dueñas, Sergio Ramírez, Samuel Shimon, María Fernanda Ampuero, Antonio Ortuño, Héctor Abad Faciolince, Gioconda Belli, Joana Marcús y Alice Kelle.

El programa incluye la presencia de más de 18 mil profesionales del libro provenientes de 58 países, quienes participarán en 140 actividades programadas para ese sector. En los 43 mil metros cuadrados de exhibición de Expo Guadalajara se ofertarán más de 450 mil títulos, de dos mil 240 editoriales, y se espera una asistencia de más de 850 mil personas durante los nueve días de la feria.

MAAZ