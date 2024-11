Despiden en Guanajuato a los fieles difuntos con los Tapetes de la Muerte

De una forma hasta poética, en Guanajuato el final de los días de recordar a las personas que ya no se encuentran entre nosotros se realiza con obras de arte efímeras, como lo es la vida misma.

Y es que desde hace 17 años, la tradición de los Tapetes de la Muerte no solo aporta un elemento artístico adicional a las actividades por el Día de Muertos celebradas en la capital guanajuatense: también sirve como vínculo entre los jóvenes y su ciudad.

“Empezamos a identificar dónde se veía un homenaje a los muertos en las calles, pero desde la macro ofrenda de la universidad y una muestra que se llamaba Muerte en Cartelera, donde hacían obras de arte los chicos de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato.

“Entonces dijimos, al nivel de tus ojos tienes la macro ofrenda, en el aire tienes la Muerte en cartelera, ¿qué pasa con el piso? Y la muerte es omnipresente, entonces nos faltaba algo en el piso”, señala Verónica Chacón, coordinadora de eventos internacionales de la Asociación Civil Manos Unidas de Guanajuato, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Un vuelo súbitamente frenado

El esfuerzo de Manos Unidas de Guanajuato dio frutos, pero el camino no fue sencillo. Chacón cuenta que, en un principio, participaron apenas 14 jóvenes, pero poco a poco, visitando escuelas y contagiando su entusiasmo, los tapetes de la Muerte se fueron haciendo un atractivo más de la capital guanajuatense.

“En la primera edición participaron 14 niños, hicieron tres tapetitos, pero nos llovió, la policía nos quería llevar, todo mundo nos dijo eso no va a funcionar, sin embargo lo llevamos a cabo.

La temática de los tapetes es libre. Foto: Secretaría de Turismo de Guanajuato

“Y fuimos avanzando. El siguiente año dijimos, sí, sí puede pegar, los muchachos salieron contentos, tocamos más puertas desde antes y finalmente ya como 10, 15 escuelas dijeron vamos, nos capacitamos en todo lo que es el arte del alfombrismo”, rememora.

Con constancia, Chacón y su equipo logró primero llenar el Pasaje Humboldt, luego la Plazuela del Baratillo, la calle del Truco, la Basílica, la Plaza de la Paz… hoy los Tapetes de la Muerte llenan las calles del centro de la ciudad.

Un infortunio afortunado

El crecimiento de los alfombristas de Guanajuato era constante, hasta que llegó la pandemia por Covid-19 y el confinamiento, los cuales pudieron haber terminado con una actividad que, sí o sí, debe hacerse en el exterior.

“Antes de la pandemia yo ya tenía más de mil tapeteros, vino la pandemia, yo ya tenía todo montado para hacer el tapete, finalmente no se logra hacer, pero los jóvenes que aman este proyecto me dijeron, 'ya tengo todo, ¿cómo que no se va a hacer?'

Los tapetes suelen estar listos para el toque de campanas, a las 3 de la tarde. Foto: Secretaría de Turismo de Guanajuato

“Ya no me dieron permiso, dijeron: ‘bueno pues lo hago en mi patio, en mi casa, en mi callejón’ y entonces, decimos nosotros, nos cerraron una calle pero nos abrieron el mundo”, explica Chacón.

Mediante transmisiones en vivo en redes sociales, los Tapetes de la Muerte prácticamente volaron por todo el planeta. Tanto, que en las siguientes ediciones se sumaron equipos de otros países y estados.

Arte que se lleva la Muerte

A la belleza de los cientos de tapetes hechos con aserrín coloreado, piedras, conchas y todo tipo de materiales, se suma un acto único y teatral que le impone un carácter dramático a la celebración: la presencia de la Muerte.

“El hecho de que venga esta Muerte a destruir todos los tapetes que se le han ofrendado ha causado, la verdad, un gran impacto y sin duda el vestuario y toda esta creación del retorno al Mictlán no podría ser lo que es sin el apoyo de la Compañía Regional de Danza de Guanajuato, quienes diseñan año con año el Vestuario de la Muerte.

Los tapetes son "barridos" por la Muerte a las 22:00 horas. Foto: Secretaría de Turismo de Guanajuato

“La primera vez que la Muerte estuvo en sus manos, el vestuario era de una estudiantina, el siguiente año cumplíamos 15 años como asociación, dijimos hay que ponerla como quinceañera y nos inspiramos en Juventino Rosas y el vals Sobre las Olas”, explica.

En esta edición, la presencia será la de la Muerte Guanajuatense, la cual estará inspirada en la historia de la ciudad, en la actividad minera y las propias tradiciones de esta urbe llena de historia.

Sigue leyendo:

Día de muertos dejará derrama económica de 13 mmdp

PIB turístico cae 0.4% al segundo trimestre de 2024: INEGI

Juan Ramón de la Fuente se reúne con la titular de la SECTUR para abordar temas de promoción turística