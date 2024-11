Escribe sobre el dolor de decir la verdad

Tenemos qué hablar. Es curioso, pero esa sencilla combinación de palabras en español implica un cambio demoledor, sin importar si se da en música, en una película o en medio de una conversación.

“En España, una periodista que era mamá me decía: si yo sé que mi hija o mi hijo se me acerca y me dice: ‘mamá, tengo que hablar contigo, viene algo grave’.

“Cuando transparentamos una verdad que puede ser dolorosa, o que puede ser fuerte, o que puede remover algo, que puede venir de distintos motivos, nos enfrentamos a un momento inquieto, a un momento en el que las cosas se van a mover y se van a transformar”, señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México la autora chilena Ariel Florencia Richards, cuya novela se ha convertido en un clásico instantáneo.

De acuerdo con la autora, la revelación tiene una función liberadora y sanadora, pero también un peso por la incertidumbre y el cambio radical que genera en las vidas de a quiénes afecta.

Una metamorfosis literaria

La historia de Juana y Eme, madre e hija, se desarrolla en la intimidad de una habitación que sirve como metáfora de una crisálida que guarda un secreto que cambiará la vida de ambas.

“Mi propia experiencia del tránsito con mi relación con mi mamá sí fue el germen del que surgió la ficción de Juana y Eme, que son los personajes de la novela que se quedan confinadas en una pieza en un hotel por un accidente, en la que tienen que enfrentar un tema que ninguna de las dos está muy dispuesta a hablar.

“Esta novela yo la escribí en pandemia, mientras estábamos con un confinamiento muy duro en Santiago, se nutrió de mi propia experiencia, lo que no significa que sea una autobiografía, sino que más bien es una obra de ficción que está muy basada en la experiencia personal”, detalla la autora.

Aunque la novela aborda el tópico de la revelación transgénero, su autora señala que la historia es tan universal como el hecho de querer liberarse mediante el caudal de la verdad.

“Las personas que están en un proceso de identificación que no necesariamente pasa por el género, sino que a lo mejor están decidiendo qué quieren hacer en su vida, lo entienden por otro. Las historiadores del arte lo agarran por el arte.

“La novela le habla a las personas que deciden romper el pacto de silencio que se ha establecido y decir, mamá, tengo que hablar contigo, o mi amor, tengo que hablar contigo, o hija, tengo que hablar contigo, porque hay una verdad que necesita ser dicha y esa verdad va a generar una transformación y las transformaciones son a veces dolorosas”, concluye.

Inacabada, novela de Ariel Florencia Richards, está disponible en librerías de México y tiene un costo de 299 pesos en la tienda en línea de Penguin Random House.