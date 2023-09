Julieta Egurrola hace ruido rumbo al Ariel

Con una carrera de 46 años ininterrumpidos, en la que ha formado parte de diferentes producciones de cine, teatro y televisión, Julieta Egurrola fue nominada por cuarta ocasión a los Premios Ariel —la segunda vez como mejor actriz—, que este año celebran su edición 65.

En entrevista con Gonzalo Lira, para la sección de Perfiles de Heraldo Media Group, la actriz que debutó en televisión en 1980 protagonizando El árabe, indicó que la película Ruido, (2022), dirigida por su hija Natalia Beristáin ha significado más que un filme, es “un llamado para que los desaparecidos dejen de ser un número y tengan nombre, y es para visibilizar la labor de los diferentes colectivos de madres buscadoras en México”.

“El tema no me es ajeno, hace diez años comencé a involucrarme intelectualmente con la labor de las madres buscadoras, por desgracia no había un boom como ahora por conocer a estas mujeres que buscan a sus desaparecidos”, dijo la actriz mexicana, quien enfatizó que fue a través de la organización civil Serapaz A.C., que empezó a entender más y a apoyar a otras personas que atraviesan por estas dolorosas problemáticas.

Y añadió: “En el proceso por conocer más sobre el tema, mi hija siempre estuvo involucrada, no sólo desde la filmación de la cinta, sino desde muy chavita, iba conmigo a diversas a manifestaciones, marchas y lecturas en voz alta, creo que, sin duda, esas experiencias la tocaron para la realización de esta película”.

En palabras de Egurrola, el largometraje es una ficción, en el sentido de que no está narrando una historia en particular; sin embargo, es el reflejo de una sociedad en la que cada día se registran al menos 21 desapariciones.

Ruido cuenta la historia de Ger, una joven de 25 años que desapareció en un viaje con sus amigas; Julia, su madre, la busca desesperadamente y muestra su paso por los ministerios públicos y la indiferencia de las autoridades que dan carpetazo a las investigaciones sin comenzarlas; en el camino conoce a una periodista, a un grupo de jóvenes y a un colectivo de madres buscadoras que se solidariza con ella y con su búsqueda.

“La película me ayudó a resignificar mi carrera, pero también a visibilizar las batallas que enfrentan día con día quienes buscan a sus desaparecidos”, expresó.

Sobre sí representó un reto al reflejar la relación entre una madre y una hija, como la que ella tiene con Natalia, Egurrola explicó “que, tras 46 años de carrera, la ficción es una cosa que se define muy bien; además, fui muy bien guiada por ella, terminé por admirarla aún más”.

“Atravesamos por el tema juntas, por así decirlo, por lo que hubo entendimiento a la hora de filmar; sin embargo, me puse en sus manos como cuando uno se pone en manos de quien lo dirige”, señaló.

En cuanto a la decisión de no poner actrices que interpretarán a las madres buscadoras, la mexicana explicó que tras documentarse con diversos colectivos de San Luis Potosí decidió que fueran ellas mismas quienes emplearán su propia voz para hablar de la labor que hacen por los desaparecidos del país. “Es un tema que nos toca a todos, que está a flor de piel, son muchos colectivos, son muchas realidades que no se pueden ignorar, que no pueden quedar impunes y que el cine, de alguna manera, pone ahí”, señaló Egurrola.

Sobre su nominación al Ariel, explicó que es un aliciente para cualquiera.

“Importa, primero, porque queremos seguir haciendo ruido sobre la industria cinematográfica, y eso nos da esa posibilidad; y segundo, porque se siente bonito, se siente grato que te reconozcan y que reconozcan tu trabajo, ya si ganamos el premio, bueno, pues ya, la noche va a ser redonda y maravillosa, pero si no, es una fiesta del cine mexicano que le recuerda a las autoridades de cada sexenio que se necesita más apoyo para la cinematografía mexicana. Es la noche de nuestro cine”, enfatizó.

Egurrola fue galardonada con el Premio Ariel en 1996, por Mejor Coactuación Femenina, en su interpretación como Juanita Norton, en Profundo Carmesí, de Arturo Ripstein; además, de haber sido nominada a Mejor actriz en 1993 y el año 2000, por el filme Principio y fin —también Ripstein— y Crónica de un desayuno, de Benjamín Cann, respectivamente.

Con Ruido, la actriz se muestra consciente de la responsabilidad que conlleva personificar a una madre buscadora e invita a la gente a ver la cinta producida por Netflix.

Finalmente, la actriz confesó que la parte más complicada de interpretar a Julia fue entrar en el complejo estado de ánimo del personaje todo el tiempo.

Julieta Egurrola es miembro de número de la Compañía Nacional de Teatro, una de las más importantes del país en donde trabaja activamente en diversas puestas en escena por toda la República mexicana.

