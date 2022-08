Abren galería en el corazón de la Obrera

Una línea divisoria ha existido entre lo que regularmente se ha visto como uno de los epicentros culturales de la ciudad y el barrio más popular. “Hay una barrera que es la avenida Cuauhtémoc y acá somos los olvidados, en la Doctores, la Obrera”, dice el serigrafista Arturo Negrete (Ciudad de México, 1965).

Área de artistas en el que trabajan decenas de imprentas y talleres a puerta cerrada y donde hay infinidad de tiendas a la que acuden creadores e impresores para surtirse de materia prima, “no existe ninguna galería y hay que cambiarle el sentido a la palabra barrio porque significa agresivo, pobreza”, piensa. Ahí, en el corazón del barrio, Negrete lleva habitando 40 años con su Taller 75 Grados, ahí también ha iniciado un nuevo proyecto cultural: la galería En la Obrera, que busca convertirse en un punto de encuentro para el arte, la colonia y sus habitantes.

“Un día, caminando, me encuentro un espacio muy grande, era un taller mecánico, estaban sacando las cosas, lo pusieron en renta y me atreví a rentarlo, no sé por qué”, cuenta. A pocos pasos de su talller, durante la pandemia, fue concibiendo la creación del centro cultural y para abrirlo invitó a la artista Betsabeé Romero, quien montó “Señales para un camino sin retorno”, en el que concentra trabajos donde la serigrafía ha sido importante.

“Negrete, dice Romero, es el mejor de México, y alrededores, es muy respetado y querido por el medio artístico, cuando me invitó pensé que tenía que hacer algo adentro y afuera porque es un lugar que está apelando al barrio y anexas”. Así, montó sus célebres neumáticos, papel picado, señalizaciones e incluso un auto intervenido; además creo una pieza para ser comercializada en el lugar e ideó la intervención de un muro cercano, que quiere activar la zona.

Negrete cuenta ahora con más de 4 mil trabajos que se han producido en su taller, ha trabajado con artistas como Vicente Rojo, Rafael López Castro, Pedro Coronel, Alejandro Magallanes o Gonzalo Montalvo (quien le ha diseñado el logo de En la Obrera). Ahora, con el espacio abierto, planea encontrar una salida a la relación creadora que ha cultivado, y contagiarla en la colonia.

Ya como una realidad, Negrete dice que En la Obrera “es como una base de destino que me encontré en el caminito, es un espacio que parece que estaba destinado para eso. ¿Por qué no va exponer un niño que está pintando con seis años?, ¿dónde lo va a hacer, dónde va exponer un chico que hace stickers, donde va exponer un ama de casa, un abuelo en silla de ruedas?, queremos que este sea un espacio para todos, unas paredes donde todos puedan exponer y donde no va a haber filtros”.

En la Obrera se localiza en avenida 20 de Noviembre 445, col. Obrera.

La idea es que el espacio cambie de exposiciones y artistas con regularidad.

También se ofrecerán talleres y asesorias para jóvenes creadores.

“La Doctores y la Obrera es una zona que tiene mucho por delante, todos los artistas trabajamos, andamos, de alguna forma, por esta zona”, Betsabeé Romero.

