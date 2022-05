"La violencia jamás se disfruta": Archil Kikodze

GUADALAJARA. Los crímenes de guerra que son vistos como cuestión de honor para los perpetradores, el sufrimiento por los homicidios de muchos amigos en las calles de Georgia, la peligrosidad sin freno de los delincuentes cibernéticos y la soledad de la gente reflejada en redes sociales alimentan la creatividad e inspiración del escritor Archil Kikodze.

En entrevista con El Heraldo de México, el autor de la novela Elefante del Sur, reconoce que nadie con mente sana puede disfrutar de la criminalidad, pero mediante la literatura sí puede aprender de ella, esa es una regla que le quedó clara al vivir la guerra civil.

“He visto y sufrido múltiples crímenes. En los años 90, en Georgia, vivimos violencia, muchos de mis amigos fueron asesinados en las calles. Honestamente, la mayoría de las experiencias de vida son inspiradoras para escribir. Mi generación, en Georgia, aborda la violencia porque la vivimos mientras crecíamos. También creo que si no asimilas el pasado no entiendes ni tu presente ni tu futuro”, dice.

Kikodze sufrió atrocidades durante la guerra civil georgiana, hoy está convencido que la violencia en la vida real o la literatura jamás se disfruta, pero sí se puede aprender de ella.

“Es imposible disfrutar la violencia. Puedo decir que mi literatura aborda la violencia, porque hablo de realidad, pero es imposible disfrutarla. Sólo la gente mala disfruta de la violencia, los demás tomamos lecciones de vida y reflexionamos. A veces pensamos en matar a alguien, pero no porque seamos malos, no lo hacemos. La gente violenta no piensa, lo hace. Por ejemplo, ahora comienza de nuevo la ola de violencia entre la juventud, para capturar atención; pero muchas veces son influenciados por otros”, ataja.