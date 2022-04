Artista mexicano viaja a Kiev para pintar arte contra la guerra

Cuando Roberto Márquez recordó las imágenes en las que se ve a cientos de personas huyendo de Kiev por entre los escombros del puente de Irpin, supo que era el lugar indicado. Carpintero de oficio, de entre los desechos fabricó un soporte para la gran tela que llevaba y comenzó a pintar su propia versión del Guernica.

“Para trabajar una obra necesito una historia fuerte que la apoye”, dice. Zacatecano de nacimiento, el artista radicado en Dallas, escogió la invasión de Ucrania como escenario. Apenas el martes dió por concluido su mural y ya planea seguir adelante: tiene en mente Bucha. Desde la capital ucraniana responde el teléfono a El Heraldo de México: “Nunca había venido a Europa, lo tenía en mis planes, pero nunca lo hice”, cuenta.

Llegar a la zona de conflicto le costó más de diez días desde que llegó a la fronteriza Medyka, en Polonia. Antes, Roberto estaba trabajando en Guadalajara una obra, a donde llegó huyendo del frío en Texas, cuando escuchó las amenazas de Putin y el inminente inicio de la invasión: “Nunca había tenido la experiencia de estar en una zona de guerra, se me metió a la cabeza que podía ser interesante y no lo pensé dos veces”.

El activismo y las historias detrás de un conflicto animan su trabajo con el pincel: ya lo había hecho con las caravanas migrantes y con el caso de George Floyd, pero la guerra, dice, “subió la temperatura, la escala de peligro”. Haciendo escala en Italia, partió con 4 mil 500 dólares, cerca del conflicto ha librado los puntos de revisión y llegado más lejos haciendo, a la par, trabajo humanitario.

Aunque parezca paradójico, la guerra le ha permitido subsistir con la ayuda que llega de todo el mundo: “donde estoy pagó 7 dólares al día, me puedo quedar seis meses y no pasa nada, a los lugares donde voy me dan comida, ropa, atención médica, transporte y cuando hay señal, hasta el sim card para el internet”.

Antes de cruzar a Ucrania hizo dos obras en Medika que dejó en la estación del tren, una de ellas fue rescatada por un par de periodistas y el museo de Przemysl se interesó por ella, el 14 de mayo regresará a la ciudad polaca para formalizar la donación. Antes planea hacer una obra en Kiev y después regresar para partir a Bucha, donde también quiere hacer un lienzo: “por ahora quiero estar un mes y medio más o quizás dos, pero las cosas son impredecibles”.





ELEMENTOS

-Roberto Márquez tiene tres años que se dedica totalmente al arte.

-Llevó consigo pintura y pinceles, también va comprando material.

-Usa residuos de tela o madera como insumos de trabajo.

-Uno de los artistas que más admira es Pablo Picasso.

-El 26 de abril se cumplieron 85 años del bombardeo a Guernica.

FRASE

“Mi esposa se puso a llorar, al final ya mejor ni me despedí, yo me vine, además ella entiende que ese es mi trabajo”. - Roberto Márquez

ARTE: NICOLE FLORES

MAAZ