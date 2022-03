Ajustan proyecto en Chapultepec, va sin Renzo Piano y sin inversión privada

Sin inversión privada y ya sin la participación del arquitecto italiano Renzo Piano, el Pabellón Arte y Naturaleza se planea construir en una zona “ya impactada con concreto” del Jardín Botánico de Chapultepec. “No es un museo, esto es un pabellón de exposiciones temporales sobre naturaleza y cultura, puede haber exposiciones sobre orquídeas, bonsáis, flores o estampas, documentos o esculturas”, dice Gabriel Orozco, director artístico del megaproyecto que el gobierno federal lleva a cabo en el parque más grande y antiguo de América Latina.

En una videollamada, Orozco despeja las dudas en torno al polémico proyecto y afirma que pabellones similares existen “en los parques importantes de las ciudades más grandes del mundo” como el Hyde Park de Londres, El Retiro de Madrid o el Central Park de Nueva York. “Hay muchos ejemplos de multifuncionalidad botánica, ecológica y cultural”.

El pabellón, agrega, es uno de los tres nodos que se han concursado en el proyecto que comanda: los otros dos incluyen al Centro de Cultura Ambiental y al Jardín escénico, ambos ya fallados por un jurado compuesto por el Consejo rector del bosque, las secretarías de Cultura federal y local y autoridades medioambientales. “En función del éxito de estos dos concursos pensamos que lo mejor era convocar a un tercero”.

El pabellón podrá albergar exposiciones de arte y ciencia (Foto: Cortesía)

Inicialmente, acepta, se pensó en solicitar al despacho de Piano una propuesta para el espacio, incluso, el empresario y coleccionista Agustín Coppel ofreció un donativo para financiar el anteproyecto. “Nunca se habló de financiar, era solo un donativo para apoyar la propuesta conceptual de un arquitecto privado, internacional, y, como no se va hacer de esa manera, la participación de Coppel no es necesaria y ese donativo que él hizo o pensaba hacer, ya no es necesario”.

En todo caso, afirma, el pabellón -cuyo concurso cierra el 8 de abril- utilizará un espacio de alrededor de 60 por 40 metros en el que ya existe concreto y donde se colocó una infraestructura que fue llevada de otro lugar del parque, “que no está dando el servicio que podría dar”.

Y asegura: “Nunca se pretendió tocar el Jardín Botánico, nunca jamás se pretendió cortar un árbol ni hacer ningún destrozo sino por el contrario, rehabilitar lo que todavía se puede hacer”.

Como se especifica en la convocatoria, el proyecto deberá ser una propuesta conceptual de un espacio articulador que integre el Jardín Botánico “de una manera más armónica y no fragmentada como hasta ahora, y que incluya el Museo de Arte Moderno, el Castillo de Chapultepec, el Lago Mayor y cruzando Reforma, el de Antropología”.

ELEMENTOS

Se espera que todo el proyecto de Chapultepec tenga un avance de 60% al final de 2022.

El pabellón podrá albergar exposiciones de arte contemporáneo, pero también científicas.

A la propuesta de convocar un arquitecto privado se impuso la del concurso.

CAR