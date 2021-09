Mario Vargas Llosa se alejó de la religión tras ser abusado por un religioso a los 12 años

El escritor peruano Mario Vargas Llosa reveló durante una entrevista durante la Feria Virtual del Libro Cajamarca haber sufrido abuso sexual por parte de uno de los religiosos de el colegio La Salle, de Lima, Perú, en el cual estudiaba durante su educación primaria.

El ganador del Premio Nobel de Literatura relató como fue que a los 12 años uno de los hermanos, como lo denomina, del colegio lo llevó al quinto piso de la institución, punto en donde los religiosos tenían sus habitaciones, y en ese lugar le mostró una revista con desnudos de mujeres.

"Era un hermano que había sido profesor nuestro en sexto, era el único hermano francés que había en el colegio en Lima, que había sido muy buen profesor", compartió el escritor durante el encuentro literario, el cual se realizó de manera virtual, a partir de entonces, Vargas Llosa aseguró que dejó de sentir interés por la religión.

Era un practicante muy católico: Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa recordó que en aquel entonces se consideraba un buen practicante, no obstante, esta experiencia lo alejó para siempre de la religión. "Yo era muy católico porque había nacido en una familia que era muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle en el que yo estuve primero en Bolivia y luego tres años en Lima, y fue un incidente de origen sexual".

El intelectual narró qué fue lo que ocurrió luego que el religioso lo invitó a su cuarto durante su niñez: "Yo fui un día después de la distribución de las libretas, y claro el colegio estaba vacío, y a mi me dejó completamente desconcertado (el religioso), entonces me dio estas revistas que yo muy asustado empecé a hojearlas y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando la bragueta como si quisiera masturbarme, para mi fue un escándalo," relató.

Mario Vargas Llosa aseguró que en ese momento comenzó a llorar y a gritar: "Entonces el hermano se asustó mucho, me abrió la puerta, me dejó salir, me dijo cálmate. Pero yo le cuento esto porque curiosamente a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, en fin, me fui desinteresando de la religión y en un momento yo recuerdo, estando en el colegio La Salle todavía, antes de entrar al Leoncio Prado, haberme dicho yo mismo; 'ya no creo, yo no creo nada de esto'," concluyó el escritor.