Bram Reijndersm, un arqueólogo urbano

Durante sus expediciones por diferentes países, Bram Reijnders ha capturado la "magia urbana" de cada sitio que ha visitado, al fotografiar y sumergirse en cada una de las culturas.

Como nómada del arte, el holandés ha recorrido los barrios más peligrosos del mundo, y aunque es consciente del riesgo que corre, la energía que ello le genera aporta beneficios a su trabajo, ya que, según el propio Reijnders, “tienes que salir de tu zona de confort para crecer y generar un impacto real”.

Los inusuales collages en los que Bram “crea obras urbanas con significado irónico de la sociedad, mostrando el espíritu de nuestro tiempo” pueden ser visitados en la galería Baga 06, en grupos pequeños y agendando una cita previa.

¿Cuándo iniciaste con tus recorridos de “magia urbana”?

Hace 10 años comencé a tomar fotografías y a utilizar los posters publicitarios con los que trabajo en mi taller.

Tu amor por el arte despertó en Brasil, ¿cómo fue?

Vi una obra que me fascinó en una galería de Río de Janeiro, pero regresé y ya se había vendido. No haberla podido comprar me enfermó, fue casi como un caso de desamor. En ese momento me di cuenta de lo que el arte podía provocar en mí. No estaba buscando un empleo, sino más bien un destino al cual llegar.

A partir de ese momento, ¿qué giro tomó tu vida?

Durante mi estancia en Brasil, me mantuve pintando de tiempo completo. Sin embargo, cuando regresé a mi país, sin dinero y con pocos amigos, empecé a vivir en casas rodantes. Antes era un empresario exitoso, pero me di cuenta que lo que me provocaba el arte, nada más lo haría.

“En este momento de mi carrera, estoy en una buena posición para integrar el componente social y humanitario a mi arte”.

Hubo un momento clave, ¿cómo fue tu participación en un show de televisión?

En Holanda tuve la oportunidad de participar en un programa donde se mostró mi arte, y fue entonces que vendí todas mis piezas en sólo unos minutos. Me di cuenta de que no tenía que ser pobre y podría vivir de mi trabajo.

¿Cómo has desarrollado tú técnica sin haber ido a una escuela de arte?

Lo más importante es que lo hagas. Para mí no hay un método y así he sido muy feliz. Al principio fue muy frustrante porque empecé a realizar mis obras y sabía que no eran buenas, así que tuve que seguir desarrollándolas.

¿En qué momento decidiste mezclar la publicidad y el arte pop?

Mi padre y mi hermano tenían tiendas, así que siempre estuve envuelto en el mundo de la publicidad. Estoy de acuerdo en que vivimos en un mundo capitalista y no está mal. Yo siempre trabajo con la “seducción” que implica la publicidad y la utilizo a favor de un mensaje social.

Háblanos sobre tu proceso creativo.

Empiezo por viajar y tomar fotografías para seleccionar los lugares. En México, por ejemplo, en las zonas más pobres encuentro contextos más interesantes: casas viejas o abandonadas, en donde hay restos de propagandas o anuncios que fotografío; luego lo uno con piezas que me gustan del “arte pop cosmopolita”. Tomo todo y lo mezclo en mi computadora. También están los espectaculares, que requieren de mayor trabajo técnico. Afortunadamente cuento con un equipo que me apoya en esto. Hay procesos que son más espontáneos en que puedo integrar cortes o ir quemando partes. También hay piezas que conllevan un trabajo más técnico.

¿Qué te ha inspirado de México?

Nunca había estado aquí, pero estoy familiarizado con Latinoamérica, que tiene una historia muy profunda y antigua. Además, se le suma un toque de extravagancia muy distinto a lo que sucede en Europa, lo que adiciona un toque a mi arte.

ESTILO. El artista fusiona la publicidad con el arte pop.

“No quiero estar con los ojos cerrados. Me gusta conocer lo que pasa en otros lugares y eso me ha permitido crear un proyecto artístico más interesante”.

¿Cómo integras los elementos de México en tus obras?

Hemos empezado por andar por los barrios y tomar fotografías para capturar su esencia. Hemos fotografiado a personas en situación de calle y en el momento en que los invitas a ser modelos, su actitud cambia y modelan. Pondremos la imagen de estas personas con ropas de diseñador superpuestas e integradas en los espectaculares en la ciudad.

¿Qué sigue en tu carrera?

Creo que esta idea de los espectaculares mostrando a gente en situación de calle será algo en lo que trabajaré globalmente. Esto se convertirá en un mensaje de conciencia social. Al mismo tiempo, colaboraremos con instituciones de asistencia social.

¿Cuál ha sido el contraste que has querido mostrar de lo que sucede en el mundo?

Este nuevo concepto será una transición de mi trabajo que, usualmente, es agradable, a un arte que lastima a la vista. Cada vez hay más personas que se mueven ascendentemente en la clase social, sin embargo, este proyecto busca mostrar esta cara que también existe.

MUNDO. Bram viaja para encontrar lugares que fotografiar.

“A la gente de México le digo que tienen un país muy lindo y que lo disfruten”.

SOBRE SU ARTE:

Han pasado 20 años desde que Bram tuvo su primer encuentro con el arte.

Bram Reijnders vivió durante 16 años en Río de Janeiro.

Abrió su primera galería en una de las principales avenidas de Ámsterdam, donde exponían grandes artistas.

El rapero 2 Chainz adquirió la pieza “Illusion Paradise”, durante una feria de arte en Miami.

Las obras del artista formaron parte del programa Keeping Up with the Kardashians.

Reijnders ha expuesto en Nueva York, Los Ángeles, Singapur, Hong Kong, Johannesburgo, Berlín y París.

La obra de Bram se puede consultar en su sitio oficial: bramreijnders.com

SOBRE LA MUESTRA:

La llegada del artista holandés a México se logró por la colaboración entre las galerías Spain Fine Art y Baga 06. Las citas para visitar la muestra pueden hacerse en: www.eventbrite.com.mx/e/bram-reijnders-en-la-ciudad-de-mexico-tickets-153057245341 Baga 06 se encuentra en Pedro Luis Ogazón 59, Guadalupe Inn, Ciudad de México.

Por Melissa Moreno

