¿Cuáles son los apellidos de origen indígena? Descubre la herencia de tu nombre

En México es común encontrar apellidos como Hernández o García que son dos de los más comunes en nuestro país de hecho de acuerdo con el padrón del Instituto Nacional Electoral estos dos son los más escuchados y se registran más de tres millones mil personas que tienen alguno de esos dos apellidos.

Además de esos apellidos es común escuchar en México otros nombres como López Martínez, González, Rodríguez, Pérez, Sánchez, Ramírez y Flores, sin embargo, es de suponerse que a raíz de la conquista estos apellidos se fueron integrando a los mexicanos ya que se añadía el nombre cristiano español al nombre indígena que se llevaba en aquel entonces.

Apellidos de origen mexicano

Así aunque hoy en día encontramos nombres en náhuatl la mayoría de los mexicanos autóctonos y mestizos hay adoptado los apellidos castellanos, gallegos o vascos, más no quiere decir que no encontremos apellidos de raíz mexicana como es el caso de Moctezuma, que perdura como el nombre de una familia de la alta aristocracia, es decir descendiente de Moctezuma Socoyote, del imperio azteca, de hecho en México, Moctezuma sobrevive como apellido de algunas familias que tienen o no, sangre del emperador.

Además de ello existen otros apellidos como Ixtlilxóchitl o Tezozómoc provenientes del náhuatl, así como Cipactli que se ha convertido en apellido hereditario, y como tal perdura hasta nuestros días. También se encuentran apellidos que sobreviven al paso del tiempo como Xóchitl o Xochime el cual proviene de la región de Puebla y se traduce como flores.

En Tlaxcala se ha encontrado registro de una familia que vive con el nombre Xochitótol, mientras que en la región de Cholula, Huejotzingo y Atlixco sobrevive como apellido, Cóatl, de este se han encontrado variantes como Coateco, otro apellido poblano.

Los apellidos menos comunes

Así como encontramos estos apellidos de origen mexicano también encontramos algunos que son poco comunes en México pero que no por eso dejan de ser parte de nuestro país, algunos de estos son Pastor, Calvo, Crespo, Ruiz, Esteban, Moreno, Caballero, Ibáñez, Ferrer, Marín, Molina, Herrero, Pascual entre otros que figuran de una larga lista.

