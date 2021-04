The Beatles: "Somos más POPULARES que Jesús"; la POLÉMICA FRASE que casi provoca el fin del Cuarteto

Durante los primeros meses de 1966, la periodista Maureen Cleave elaboró un trabajo que llevó por nombre '¿Cómo vive un Beatle?', que fue publicado en el periódico The London Evening Standart. La comunicadora integró los testimonios de cada uno de los integrantes que consiguió mediante entrevistas.

La conversación con John Lennon fue la más interesante en donde se abordaron los temas del estrellato, el éxito de The Beatles, pero también se tocó el tema de la religión cristiana. Lennon afirmó que el cristianismo iba a desaparecer. A mediados de los sesenta, la agrupación era la más exitosa del planeta por lo que fue comparada con la máxima deidad cristiana.

"El cristianismo se irá, desaparecerá. No necesito discutir eso. Nosotros ahora somos más populares que Jesucristo. No sé qué se irá primero si el rock and roll o el cristianismo", declaró un tajante John Lennon.

Desde luego que estas declaraciones no tenían la intención de atacar las creencias religiosas de la gente o lanzarse en contra de alguna doctrina. Fue una simple percepción de uno de los integrantes de la banda más popular de todos los tiempos. En ese momento, sobretodo en Inglaterra, la música del cuarteto se había convertido en algo más importante que la religión.

'Jesús murió por ti'.

Foto: Especial.

Cacería en Estados Unidos

Estas declaraciones pasaron inadvertidas en el Reino Unido, pero el escándalo llegó cuando la revista Datebook retomó estas palabras y las publicó en su rotativa en los Estados Unidos. El testimonio fue recibido por la peor manera por parte de los norteamericanos.

La controversia escaló al grado de que la música de los británicos fuera prohibida en más de 20 estaciones. Al mismo tiempo, el DJ Tommy Charles, de Radio WAQY, afirmó que jamás volvería a sintonizar a The Beatles. El fanatismo se apoderó del público y pronto convocaron a quemas masivas de productos del Cuarteto, esto ocurrió en la parte sur de los Estados Unidos, donde la religión es un elemento clave de sus culturas.

Para su desgracia, The Beatles tenían programada una gira para el verano por los Estados Unidos. El recibimiento fue lapidario. De inmediato, los medios de comunicación los comenzaron a acosar, sobretodo a John Lennon, quien fue señalado como anticristiano y adorador de Satanás.

Hogueras con productos de The Beatles.

Foto: Especial.

Dicen adiós

Lennon tuvo que ofrecer una disculpa pública ante la prensa debido a que el fanatismo de las personas sacaron de contexto sus palabras. La gira de The Beatles fue desastroza y agotadora, al grado de que George Harrison pensó en abandonar el cuarteto por un tiempo. Un concierto en Memphis tuvo que se retrasado por algunas horas debido a una amenaza de bomba. En las calles, el Ku Kux Klan llamó a un boicot en contra de los ingleses.

En una de sus declaraciones, John Lennon afirmó que sus palabras hacían énfasis en Inglaterra, donde para la juventud eran más importantes que la religión, pero utilizó el término Beatles como si se tratara de la televisión. Sin embargo, fueron palabras sacadas de contexto.

Protestas.

Foto: Especial.

The Beatles ofrecieron su último concierto el 19 de agosto de 1966 en el Clandestick Park de San Francisco, California. No volvieron a salir de gira por lo que se dedicaron a hacer música desde el estudio. Un año después lanzaron el desafío más grande dentro de la música popular: el álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

Por RODRIGO CASTILLO.