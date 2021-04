John Lennon: Revelan imágenes INÉDITAS de su vida junto con YOKO ONO en nuevo VIDEO de "Isolation"

Un nuevo video del tema 'Isolation' de John Lennon ha sido publicado en donde muestra algunos detalles de su vida junto con Yoko Ono durante los primeros meses después de la separación de The Beatles.

La canción es extraída de la edición especial del primer álbum en solitario del músico británico, 'John Lennon/Plastic Ono Band'. La grabación es una nueva versión remasterizada filmada en la casa de John Lennon y Yoko Ono en Tittenhurst Park, Inglaterra, el 16 de julio de 1971.

Imágenes inéditas

Esta nueva presentación arriba días después de la publicación inédita de 'Give Peace A Chance', así como de las nuevas fotografías de John y Yoko en la grabación de 'Look At Me'.

Yoko Ono, así como su hijo Sean Lennon y Capitol Records celebran el 50 aniversario del primer álbum de John Lennon tras la separación de The Beatles con la presentación de una caja de lujo que lleva por nombre 'John Lennon/Plastic Ono Band - The Ultimate Collection', que estará disponible a partir de este viernes 23 de abril.

Preparan celebración de 50 aniversario

La viuda de Lennon fue la encargada de supervisar la producción, dirección creativa y remasterización de esta nueva caja que incluye demos de canciones, ensayos, tomas alternas, conversaciones en el estudio así como grabaciones nunca antes escuchadas del exbeatle.

'John Lennon/Plastic Ono Band - The Ultimate Collection' contiene seis discos compactos, uno con el álbum original editado en 1970, y el resto con material poco conocido. También cuenta con dos Bluray con material exclusivo. Un libro que permite conocer los detalles de la grabación así como un póster y dos tarjetas postales.

Por RODRIGO CASTILLO.