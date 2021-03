The Beach Boys: Los creadores de la OBRA MUSICAL más GRANDE de la HISTORIA, ¿Por encima de THE BEATLES?

Brian Wilson, líder y cabeza pensante de The Beach Boys, se encerró junto con Tony Asher, por dos meses a principios de 1966, con la finalidad de crear canciones más introspectivas y dejar atrás las canciones tipo surf que caracterizaron a los californianos durante la primera mitad de los sesenta.

El resultado fue un trabajo sutil, ecléctico, muy alejado del sonido de la agrupación. Abre «Wouldn't It Be Nice», una canción juguetona que esconde una cascada de arreglos de guitarra, flautas, piano y armónica.

También contiene la biografía y deslumbrante «I Just Wasn't Made For This Time», «Here Today» (con una asombrosa línea de bajo) y sobre todo «God Only Knows», probablemente la canción pop perfecta. Mientras que en «I'm Waiting For The Day» los Beach Boys dan muestra de la maestría de sus armonías.

Capitol Records tenía muy poca fe en el nuevo material que tres semanas después lanzó el primer volumen del «Beach Boys Greatest Hits», para compensar las bajas ventas y poca promoción de «Pet Sounds».

Piedra angular de la música popular. Foto: Discogs.

¿El mejor álbum de la historia?

A partir de aquí, Brian Wilson comenzaría su lento camino a la locura. Capitol volvió a rechazar su siguiente proyecto, «SMiLE» y pronto los demás miembros de la banda tomarían más protagonismo en la dirección artística.

«Rubber Soul» de The Beatles había sido la inspiración de «Pet Sounds». Un año después, los británicos respondían al desafío con un tal «Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band».

Con la perspectiva del tiempo, «Pet Sounds» fue reivindicado como una obra maestra, al grado de que revistas como New Musical Express y Mojo lo nombraron el mejor álbum de todos los tiempos.

Mientras que en otras listas figura entre los tres primeros lugares, como en la de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, realizada por la Rolling Stone, donde se sitúa en la segunda posición.

Por RODRIGO CASTILLO.