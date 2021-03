The Beatles: 'Revolver' es el álbum MÁS INNOVADOR de la HISTORIA por estas RAZONES

Ha transcurrido más de medio siglo de la publicación de «Revolver», el séptimo y revolucionario álbum de The Beatles.

Para 1966, John Lennon y Paul McCartney dejaron de ser una dupla compositora, George Harrison comenzaba a escribir canciones innovadoras y Ringo se consagraba como baterista revolucionario, que definió un ritmo dentro de la música popular.

Los experimentos en el estudio dieron como resultado sonidos nunca antes oídos en la música popular, utilizaron el estudio como un instrumento más. El resultado fue espectacular, «Revolver» se desliza desde el rock, pasando por la música clásica, india, electrónica y avant garde, aderezado por una fuerte influencia de las drogas —especialmente LSD.

El álbum fue grabado a inicios de 1966, la época cuando Londres se consideró la capital cultural y artística de todo el mundo. Al mismo tiempo, inauguró la etapa psicodélica en la cultura occidental.

Innovadores

Musicalmente es una obra maestra. The Beatles aprovecharon las oportunidades del estudio, como la grabación en seguimiento doble automático, conocida como ADT. Esta técnica consiste en ocupar dos grabaciones de cintas conectadas para crear pistas vocales duplicadas.

El tema más innovador fue «Tomorrow Never Knows», en la que John Lennon grabó su voz dentro de dos parlantes giratorios de un gabinete Leslie que fue diseñado para ser utilizado en un órgano Hammond. El acompañamiento musical consiste en bucles de cintas preparadas muy al estilo de Karlheinz Stockhausen. El proceso de grabación se llevó en una sola toma, con la cinta de la canción unidos clips, y lápices de oficina.

«Revolver» fue el primer álbum de música popular en incluir una canción influenciada enteramente en la música india: «Love You To», escrita por George Harrison, quien también aportó la oscura «I Want To Tell You». McCartney fue la mente maestra para «For No One», que contiene un solo de corno francés, también un hito dentro del rock.

El LSD está presente en «Dr. Robert» y «She Said She Said», que da muestra de la maestría de Ringo Starr en la batería, uno de los músicos más subestimados de la historia.

¿El mejor álbum de la historia?

«Abracadra», «The Four Sides Of The Circle» y «Beatles On Safari», fueron opciones para el título del álbum que fue publicado junto con una excelsa portada: un dibujo-collage realizado por Klaus Voormann, amigo del Cuarteto desde los días de Hamburgo, y un único sencillo: «Yellow Submarine/Eleanor Rigby».

«Revolver» cambió las reglas de la música popular para siempre, su sonido es el de los años sesenta en pleno. Fue un parteaguas, The Beatles arriesgaron todo en su momento cumbre. 55 años después, «Revolver» sigue sonando fresco y atemporal.

El álbum es considerado como una obra que expandió los límites dentro de la música. Al mismo tiempo, fue pionero en las técnicas de grabación en el estudio, con lo que inspiró la creación del rock psicodélico, rock progresivo, música electrónica y música del mundo. Los críticos más respetados de la industria lo consideran como el mejor trabajo del Cuarteto por encima de «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Ocupó el primer lugar de las ediciones de Los 1000 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos, escrito por Colin Larkin. Mientras que la Rolling Stone lo colocó primero en su lista de 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos, en su edición 2003; para 2012 actualizó lugar a la tercera posición.

El mejor álbum de la historia.

Portada creada por Klaus Voormann.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.