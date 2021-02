El amor y la amistad en tiempos de Covid

En “A propósito de…” Mercedes García Ocejo entrevistó a la psicoterapeuta, especialista en psicología, sexualidad y educación, particularmente en relaciones de pareja, la Doctora Nélida Padilla Gámez, quien hizo un recuento de lo que en tiempos del Covid, está significando el amor y la amistad. En este mes de febrero en donde en México y en varios países del mundo se celebra el Día de San Valentín, la doctora Padilla comentó que:

“Culturalmente nos definen muchas de las costumbres y tradiciones que realizamos en nuestra vida afectiva, a nivel colectivo e individual. Y por ello durante los festejos relacionados con el amor y la amistad, los mexicanos también hemos visto un cambio en nuestra manera de manifestar nuestros afectos. En México somos muy afectivos pero ahora con el distanciamiento que impone la pandemia estamos viviendo de otra manera nuestros vínculos”, comentó la psicóloga y terapeuta familiar Nélida Padilla.

A partir de su experiencia como doctora, Nélida Padilla dijo también que en estos tiempos el concepto amoroso está cambiando pero su práctica también: “Este virus ha venido a cuestionar sobre todo nuestras vinculaciones afectivas, no sólo las amorosas: es decir todas nuestras relaciones interpersonales”, mencionó Padilla, y aseguró que el encierro ha influido además en la manera como vemos y vivimos asuntos de cercanía, del saber convivir y compartir los espacios que habitamos también: “Con el encierro y estar tanto tiempo juntos, hacen que tengamos relaciones complicadas. Las cosas que no nos gustan también se están amplificando y quizás antes con una vida diferente, dejábamos de lado el ver algunos problemas que teníamos. Ahora por ello muchas personas ya no son tolerantes, y se pelean y quieren separarse incluso”, dijo.



Las crisis son oportunidades para el cambio

“La crisis nos permiten tener oportunidades de cambio”, aseguró la especialista en terapia de pareja Nélida Padilla: “En ocasiones no sabemos si los cambios sean buenos, o sean algo que queremos o que no, pero moverse siempre es algo útil y yo creo que ésta situación nos está permitiendo e invitando a movernos, a cambiar y cuestionarnos y a que hagamos las cosas de maneras diferentes”, sugirió. En “A propósito de…” le comentó a Mercedes García Ocejo que estas situaciones afectan la vida afectiva de todos: niños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores. “Todos experimentan las cosas con el Covid desde diversas problemáticas”, aseguro: “Algo que estamos percibiendo mucho en las relaciones afectivas es el aumento de la violencia familiar. Siempre ha existido lamentablemente, pero ahora con la crisis del Coronavirus se ha acentuado, en parte por tener las personas tanta cercanía en el espacio vital, algo que irrita de manera fuerte a muchos y que es un gran problema social y familiar al que nos enfrentamos”, dijo.

No perder el contacto y generar encuentros

La doctora Nélida Padilla comentó en “An propósito de…” que en estos tiempos produce mucha preocupación en las personas jóvenes o solteras el no poder tener contacto social como antes, para conocer gente: “Aunque las aplicaciones y las redes sociales ayudan mucho para conocerse, hay quienes prefieren mejor el contacto físico al digital, y hay quienes prefieren no verse; pero si hay muchas personas que siguen saliendo y tienen su vida afectiva igual que antes del Covid y siguen su vida sexual como la llevaban antes sin preocuparse”, dijo. Y añadió que para todos esta situación implica cambios, porque por ejemplo las personas mayores también en sus afectividades se ven preocupadas, “porque muchos tienen actividades como por ejemplo ir a bailar, viajar o reunirse con sus amigos y familia y ahora no pueden hacerlo, y son una población que también puede padecer depresión y ansiedad, y otras manifestaciones de acuerdo a cómo viven sus vínculos afectivos ahora”, explicó la Doctora Nélida Padilla.

