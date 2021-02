¿Cuál es la diferencia entre 'Has' y 'HAZ'?; te decimos cómo escribirlo

Una de las cosas más complicadas y confusas de la lengua española, es tratar con las palabras HOMÓFONAS. Esas que se escuchan igual, pero que se escriben de distinta manera. Ejemplos hay muchos, pero 'Haz' y 'Has' es uno de los más comunes. Sobre todo, porque podría ser confuso a la hora de escribirlo.

'Haz' y 'Has' son dos palabras, que cuando no sabemos bien cómo usarlas, podrían confundirnos, pues no es lo mismo decir "Has venido" que "Haz venido". En el primer caso, corresponde a la conjugación correcta del verbo, mientras que en el segundo caso, es incorrecto, porque la mala conjugación, acaba en un error ortográfico.

Pero hoy saldrás de toda duda, pues te explicaremos con todo detalle la diferencia, para que las uses como todo un profesional.

Has

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, se trata de la forma correspondiente a la segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo haber (yo he, tú/vos has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos/ustedes han), con el que se forman los tiempos compuestos de la conjugación. Así, la forma has, seguida del participio en -o del verbo que se está conjugando, da lugar a la segunda persona del singular del pretérito perfecto compuesto (o antepresente) del modo indicativo.



Ej. ¿Has decidido ya qué harás con tu vida?

Ej2. Tu no has estado todo este tiempo

Haz

De acuerdo a la Real Academia de la lengua española, corresponde a la conjugación en segunda persona del verbo hacer. Es decir, TÚ.

Ejemplo: "Haz planes hasta que termine la pandemia, no antes"

As

Si se refiere al primer caso, está mal, pues se trataría de una falta de ortografía, pero si se refiere al AS de la baraja, todo bien, pues no es más que un tipo de carta.

Ejemplo: " Mi jefe tenía un as bajo la manga"

lctl