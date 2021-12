Cuestionario de Proust: André-Jacques Bodin, artista conceptual

1. Tu principal virtud:La valentía es mi virtud preferida.

2. Tu principal característica:Me considero un misterio.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: La imprudencia.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: El sentido común.

5. Tu cualidad favorita en amigos: Que el tiempo no importa.

6. Tu principal culpa: Olvidar a propósito las cosas que si importan.

7. Tu ocupación favorita:Perseguir el asombro de la vida.

8. Tu idea de la felicidad terrenal:Considero la felicidad como una recompensa; ser agradecido.

9. ¿Cuál considerarías la desgracia más grande? La que compartimos todos sin hacer nada más que lamentarse.

10. Si no fueras tú, ¿quién serías?Probablemente un godin burócrata

11. ¿Dónde desearías vivir? Donde hay todavía suficientemente pocas reglas para vivir en paz.

12. Tu comida y bebida favoritas:Lo confieso, es vino, pan y queso, pero no me sabe a nada con la compañía equivocada.

13. Tu color y flor favoritos: Azul y orquídeas.

14. Tus autores literarios favoritos: Philip K. Dick, Stefan ZWEIG Y Albert Camus.

15. Tus poetas favoritos: Kipling, Baudelaire y Goethe.

16. Tus héroes ficticios favoritos:Jean Valjean.

17. Tus heroínas ficticias favoritas:Ana Karenina.

18. Tu compositor favorito: Michael Nyman.

19. Tu pintor favorito:Fra angélico.

20. Tu héroe histórico favorito: Mandela.

21. Tu heroína histórica favorita: Angela Merkel.

22. Tus nombres favoritos:Cualquier nombre que no supera tres letras: Max , Tod, Jim...

23. Tu repulsión de mascota:Los perros por desgravarse a querer ser como los humanos.

24. ¿Qué personaje de la historia te desagrada?Me molesta elegir entre unos de los tiranos.

25. Evento militar que más admiras: Woodstock 1969.

26. La reforma que más aprecias: Abolición de la pena de muerte.

27. ¿Qué talento natural te gustaría tener?Ninguno más de lo que soy, no me interesa disfrutar de una vida que no merezco.

28. Tu principal estado de ánimo:Curioso.

29. ¿Para qué falta eres más tolerante?La falta de castidad, no me cuadra como virtud.

30. ¿Cómo te gustaría morir?En la silla eléctrica luchando por la verdad.

31. Tu lema favorito:“What ever works”.