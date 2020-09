Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 29 de septiembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación, te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 29 de septiembre para Tercero y Cuarto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 3er. Grado

Este martes, en la materia de Civismo, continuarás aprendiendo acerca de las capacidades y potencialidades, pero ahora vas a reconocer que las demás personas con las que convives también tienen capacidades y potencialidades que las hacen únicas y valiosas.

Las potencialidades, son esas capacidades que tienes y que puedes desarrollar si las pones en práctica. También aprendiste que, al resolver alguna situación, pones en práctica tus capacidades, por ejemplo, de escucha, de diálogo, de participación, de empatía, de colaboración.

Es importante recordar que esas capacidades y potencialidades te permiten enfrentar con responsabilidad algunos retos que tienes día a día. Para conocer más sobre el tema, puedes consultar en el cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de 3º grado, en el tema, “La autoestima es la valoración, generalmente positiva, que tenemos de nosotros mismos”, página 9 y 10.

¿Qué hacemos?

Con todo lo que has aprendido quizás te preguntarás ¿todos tienen capacidades y potencialidades? Cuando estas con tu familia, el grupo de clases o con algunas de tus amigas y amigos de la colonia, puedes reconocer que hay personas que tienen capacidades para resolver problemas de matemáticas muy fácilmente, o hay otros que tienen capacidades para jugar futbol o hacer deportes, habrá otras que sean muy buenos para contar historias, y otros más que bailen o canten muy bien.

Al identificar en qué son buenas las otras personas, puedes reconocer las capacidades que les hacen únicas. Piensa, ¿Qué capacidad puedes reconocer en algún familiar o amigo que te parezca muy interesante?

Observa la siguiente cápsula donde conocerás a alguien que también pone en juego sus capacidades. Presta mucha atención.

Canal once. Somos equipo – Básquetbol

Si quieres escuchar la narración de la historia completa de Matilde ve el siguiente video a partir del minuto 1.20.

#AprendeEnCasa II Mujeres destacadas en la ciencia | Narración de vida de Matilde

¿Qué te pareció la historia de Matilde? Que interesante saber que hay personas que usan sus capacidades para ayudar a otras personas, como Matilde que era médica y ayudaba a las personas, y principalmente a otras mujeres.

¿Te imaginas que alguien no pueda hacer algo porque los demás piensan que no tienen las capacidades para hacerlo? Sería muy triste. Porque como has aprendido en las sesiones pasadas todos tienen muchas potencialidades y pueden desarrollarlas. Como viste en el caso de Matilde, aunque ella quería estudiar la universidad, tuvo muchas dificultades porque en esa época las mujeres no eran consideradas capaces de realizar algunas cosas.

Pues precisamente eso le pasó a Brandon, un niño que acaba de llegar a Kipatla. Ve su caso, en el siguiente video, puedes ver el video a partir del min. 3:58 a 8:56, si lo quieres ver completo no hay problema.

Kipatla: Brandon, uno más del equipo

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la clase de Lenguaje seguirás aprendiendo a diferenciar entre paráfrasis, cita textual y respuesta construida. La semana anterior empezaste a trabajar en este tema y realizaste algunas paráfrasis, aprendiste las características de una cita textual y como hacer una respuesta construida.

En esta sesión vas a seguir trabajando y profundizando en este tema. Recuerda que entre más practiques, podrás hacer mejores paráfrasis o construir respuestas a partir de la lectura de varios textos, o identificar cuándo te conviene hacer una cita textual. Recuerda que puedes estudiar este tema en tu libro de Español, 4º grado, de la pág. 9 a la 16.

¿Qué vamos a hacer?

Realiza las siguientes actividades: Lee con atención la lectura “Seda de araña” que viene en las páginas 95 a 97, de tu libro de lecturas. El autor es Guillermo Ibarra Núñez y las ilustraciones que acompañan al texto, son de Sharon Barcs. Esta lectura la vas a utilizar para poner en práctica tus habilidades para hacer citas textuales, paráfrasis y para construir respuestas.

Recuerda que, para hacer preguntas para realizar una investigación, puedes utilizar: ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? como preguntas básicas.

Cita textual:¿Se parece a la que tú escribiste?

Observa el siguiente video sobre las arañas, realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). Uno de sus objetivos es dar a conocer la enorme riqueza natural que tiene nuestro país.

Araña saltarina

Si te gustó el video puedes explorar el canal de YouTube de la CONABIO. Vas a encontrar videos muy interesantes y vas a aprender mucho sobre la biodiversidad de México.

Observa el siguiente video sobre la araña lince, para que aprendas un poco más sobre ellas.

Araña lince

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

En el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia contamos con 160 líneas disponibles para brindar asistencia a los niveles de:



uD83DuDD8D? #Preescolar



?? #Primaria



uD83DuDCD6 #Secundaria pic.twitter.com/SDQWG1eSru — SEP México (@SEP_mx) September 28, 2020

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr