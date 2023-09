“No es una victoria ya ganada”, dice diputada sobre despenalización del aborto

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la despenalización del aborto en Aguascalientes, la diputada panista Alma Hilda Medina Macías, al igual que su compañera de bancada, Nancy Macías, se pronunció a favor de la vida, señalando que la decisión de la SCJN no es justa.

La legisladora aseguró que aún “no es una victoria ganada”, pues falta la votación en el Pleno.

“Quién sabe si se logren todos los votos. En caso de no lograrse se volvería a empezar, no va a ser tan sencillo, no es una victoria ya ganada”, expresó la legisladora.