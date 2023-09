Poste con cableado eléctrico a punto de caer es un peligro para automovilistas

Durante tres años varias personas han reportado un poste con cableado eléctrico que se encuentra inclinado y hasta parece que en determinado momento va a caer, pero la respuesta que las autoridades correspondientes les brindan, es que no pueden hacer nada porque exactamente en aquel lugar pasa una falla geológica.

"He reportado infinidad de veces, de hecho estaba más abajo. Según eso nos hicieron el favor de medio enderezarlo, yo aun lo sigo viendo chueco. A mí en el momento que me dijeron es que no pueden cambiar el poste porque ahí pasa la falla, siempre se va a estar moviendo, fue el argumento que a mí me dijeron cuando lo reporté".

Denunciante