Conoce a la policía vial que ayudo a mujer a dar a luz a bordo de su patrulla

Laura Ortega es el elemento de la policía vial que ayudó a Jennifer de 17 años de edad, dar a luz a su bebé a bordo de una patrulla. Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, cruce con la calle Guadalupe Victoria en la zona centro, cuando Jennifer y su esposo le pidieron ayuda ya que había entrado en labor de parto.

“Me encontraba en recorrido en la zona centro ya que llevé a compañeros al mismo lugar y cuando venía bajando por la calle Guadalupe Victoria vi como que me hicieron señas y yo dije deja me detengo y vi una pareja que me pedían el auxilio porque la señora se sentía mal, ya estaba por aliviarse” Laura Ortega, elemento de la policía vial.

La policía vial abordó a la pareja a su unidad para trasladarlos de inmediato a un hospital, trayecto que se le hizo eterno.

“Le decía yo respira, respira ahorita llegamos rápido, pero decía que no podía que ya no aguantaba, el señor venía callado, porque en determinado momento cuando veníamos por López Mateos se desmayó, de repente se me puso así a un costado y le hablaba el señor, Jennifer, Jennifer, pero no contestaba y les avisé rápido a la central que les avisaran para que rápido la atendieran y de repente reaccionó, pero ya con un grito de que ya no aguantaba”.

Aunque tan solo fueron cuatro minutos los que se hicieron del Centro al Hospital Tercer Milenio, ya no hubo oportunidad de ingresar a Jennifer al hospital dando a luz en la patrulla, afuera del nosocomio.

“Ella ya se había bajado el pantalón y ya se veía la cabecita de la criatura, me dio desesperación porque le gritaba a los enfermeros vengan porque ya se le ve la cabecita y me dice la muchacha ayúdame y al ver a que no se acercaban nomas le agarre la cabecita y me acerque más para poder tomar a la bebé y ya se me vino aquí a los brazos”

Para la oficial es una de las experiencias más bonitas en 24 años de servicio.

“Yo quería llorar, sentía mucha emoción, una es madre y pues si de tenerlo así, le dije a ella felicidades mija, tienes una niña”

Jennifer y su recién nacida fueron ingresadas al Hospital Tercer Milenio para la revisión médica.

Sigue Leyendo:

Policía municipal de Aguascalientes ayuda hasta en dos partos por mes

Mujer da a luz en una unidad policial