Repetición de homicidios no son hechos aislados: Iván Sánchez Nájera

Ante la serie de homicidios dolosos catalogados como ejecuciones en el estado de Aguascalientes, se ha puesto en duda la efectividad del “Blindaje Aguascalientes”, así como la estrategia de seguridad que se puso en marcha desde que la gobernadora Tere Jiménez ocupó el cargo, por lo cual no debería haber solo un plan para evitar este tipo de situaciones, asegura Iván Sánchez Nájera, dirigente estatal del PRD.

“Hay hechos que se han venido repitiendo, no es sensato simplemente decir: Son aislados. La repetición nos invita a ver que no es así. El tema del Blindaje y cómo lo han llevado puede ser correcto siempre que no sea la única estrategia”.

Iván Sánchez Nájera, dirigente estatal del PRD