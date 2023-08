Hasta 30% de pérdidas para comerciantes del Mercado de Abastos por enormes baches

El Mercado de Abastos de la zona sur de la ciudad, desde hacía muchísimos años se ha caracterizado porque las calles y la avenida principal están repletas de baches, por lo que esta situación ha traído como consecuencia que sean pocos los clientes que vayan a surtir la canasta básica y esto genere pérdidas de entre 25 y 30 por ciento para los comerciantes.

"La gente se nos ahuyenta, se nos va porque no hay una seguridad de que sus carros no sufran algún desperfecto, no quieren entrar. A la fecha la gente llega y me dice que cuando abrí después de que tengo de establecido 30 años aquí. Es un problema de años, desgraciadamente ninguna autoridad nos ha querido apoyar".

Comerciante