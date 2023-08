Piden vecinos de Las Américas colocar más caimanes para evitar que el agua se estanque

Las pocas lluvias que se han registrado en los últimos días, ha ocasionado que en algunas calles del fraccionamiento Las Américas se estanque el agua, pero este problema es de hace varios años.

El problema se encuentra sobre la calle República de Argentina, entre las calles República Dominicana y República de Costa Rica. Y la denunciante menciona que hace tiempo repavimentaron y colocaron caimanes, pero esto no ha sido suficiente.

"Es problema desde que estaba más joven ha existido. De hecho, hasta repavimentaron, antes era como una cuna esta calle. Después repavimentaron y ahora lo que hacen este pusieron unos caimanes, pero aún así no se dan abasto, no sé si no lo hicieron bien y de todas maneras se sigue estancando".

Denunciante