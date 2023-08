Piden vecinos más vigilancia en tres colonias por constantes robos

La colonia Altavista, Buenos Aires y San Pablo, son los lugares donde presuntamente está plagado de rateros quienes, tras la poca vigilancia que existe por parte de Seguridad Pública, operan sin problema alguno.

Los vecinos tienen muy bien identificados a los rateros, pues son jóvenes de entre 16 y 20 años, quienes también se reúnen para drogarse. Es por ello que exigen que haya más vigilancia, sobre todo por las noches.

"No, casi no (hay vigilancia)... Pues de hecho ahorita todo el día he andado en la calle y no he visto ni una patrulla".

Denunciante