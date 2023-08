"Delincuentes me encajuelaron", asegura taxista víctima de la inseguridad

Al menos en seis ocasiones un trabajador del volante ha sido víctima de asaltos y una de ellas fue protagonizada por una niña de secundaria, quien lo amenazó con gritar que le había tocado sus partes íntimas si no le entregaba el dinero producto de los pasajes. Sin embargo, esto no ha sido lo único pues también asegura que en una ocasión fue encajuelado en el municipio de Jesús María.

"En la Constitución levanté a una muchachita de Secundaria, me hizo la parada y se subió adelante, y me dijo que ella iba por una 'lana', dice: 'me la voy a llevar a como dé lugar'. Le dije: 'Hijole, la verdad yo la neta no traigo feria'. Entonces saca de su mochila su ropa interior y me la pone en el tablero y me dice: 'si no me das lo que traes y tu teléfono, voy a gritar que me estás tocando'. Y le dije: 'Pues si quieres grita, si quieres yo le hablo a la patrulla'. Entonces hice como si le estuviera marcando al 911, en ese entonces el 066, y la muchachita se baja y se va corriendo y me deja su ropa interior en el tablero".

Taxista