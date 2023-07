Proponen que policías dados de baja ya no puedan ser recontratados

La diputada morenista, Ana Gómez, asegura que los casos de recontratación de policías que han sido dados de baja por faltas administrativas o posibles delitos son frecuentes en el estado, por lo que junto con su compañero de bancada, el diputado Juan Luis Jasso, proponen que se haga una especie de listado con los policías “boletinados” y posteriormente, se pueda comunicar entre las alcaldías.

“Se está proponiendo que cuando se hacen los controles de confianza en el gobierno estatal puedan entregar una carta de que no se encuentran boletinados en este sentido. Actualmente no se realiza de esa manera, no hay la comunicación suficiente para que lo tomen en cuenta los alcaldes, hay una desinformación, entonces se propone que haya esta coordinación para que justamente, si policías ya están catalogados por faltas administrativas graves ya no puedan formar parte de otra administración”.

Ana Gómez, Diputada