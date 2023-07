Municipio sigue pagando por parque fotovoltaico que no funciona

Pese a que no genera un solo watt de energía, el Municipio de Aguascalientes continúa pagando 11.5 millones de pesos al mes por el parque fotovoltaico que no funciona, y al menos hasta hoy, no parece existir una encomienda clara para cancelar el contrato, según las palabras del síndico procurador del Ayuntamiento, Hugo Aguilera.

El funcionario menciona que por el momento, el equipo jurídico del Municipio no busca cancelar el contrato, sino más bien conseguir los permisos federales por los cuales el parque energético no opera desde su entrada en vigor contractual en 2019.

Aguilera señala que actualmente se analizan las condiciones del contrato y lo conducente para su cumplimiento, contrario a lo que en a principios de este año declaró el secretario de Ayuntamiento Jaime Beltrán, quien explícitamente precisó que el Municipio se encontraba impulsando un juicio para demandar la suspensión del contrato en tanto el parque no operara.

Cabe destacar que en estados como Baja California y Nuevo León, contratos similares con la misma empresa del parque de Aguascalientes, Next Energy, fueron cancelados por los gobiernos al no entrar en operación las plantas energéticas.

