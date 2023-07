Aguascalientes sigue y seguirá siendo un estado seguro, asegura diputada Juanis Martínez

Ante los lamentables hechos ocurridos el sábado pasado, en donde Ulises Nava, activista LGBTIQ+ fue asesinado a plena luz del día a las afueras del Museo Descubre en Aguascalientes, la diputada Juanis Martínez asegura que Aguascalientes sigue y seguirá siendo un estado seguro.

“El fondo no lo sabemos, no puedo decir que es una falta de seguridad en el propio estado porque sabemos que está protegido, no sabemos si fueron personas de aquí o de Guerrero. Aguascalientes va a seguir siendo un estado seguro, Aguascalientes sí ofrece esta protección a la ciudadanía, sin embargo el activismo es el que sigue siendo vulnerado”.

Diputada Juanis Martínez