Plan de seguridad en Aguascalientes no ha traído resultados: diputada Ana Gómez

Luego del asesinato del activista LGBTIQ+, Ulises Nava, la diputada del Congreso de Aguascalientes, Ana Gómez, comentó que “las autoridades deben de tomar cartas en el asunto y no ser un gobierno nada más de imagen, sino de resultados”. El sábado 15 de julio, Ulises Nava, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el estado de Guerrero, fue asesinado por dos hombres armados que se le acercaron en moto cuando salía de una actividad en el Museo Descubre.

En este sentido, la diputada morenista Ana Laura Gómez Calzada, consideró que tras la ola de incidencia delictiva, la percepción de inseguridad en la entidad ha ido en aumento, por lo que exhortó a las autoridades locales a analizar y reestructurar el plan de seguridad “Blindaje”, que tanto se ha venido presumiendo.

“La cifra delictiva ha aumentado escandalosamente que anteriormente no se vivía en Aguascalientes, yo creo que ya no estamos en tercer lugar como se presumía en niveles de seguridad. Es un llamado para que se sienten las autoridades a ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo. No todo es invertir, no todo es el mando coordinado, creo que el tema de seguridad debe de estar en manos de profesionales para atender la situación”.

Ana Laura Gómez, Diputada