"Jamás se han interesado en mi salud" asegura mujer a quien le aplicaron medicamento falso

Tras la postura del Hospital MAC por la aplicación de medicamento falso, Alma Angelica Franco, asegura que nunca han estado al pendiente de ella y nunca les interesó su salud

"Quiero desmentir todo lo que la MAC está diciendo. Yo tengo otros datos y además pruebas jamás se han interesado en mi salud y nunca han estado al pendiente de mi. No me dieron ni siquiera trato digno. Además ellos no detectaron el medicamento echado a perder, fué mi enfermera particular. Si por su personal hubiera sido me lo aplican así, echado a perder".

Agrego "No pueden ser más mentirosos. Yo lo viví, yo recibí su maltrato, desgraciadamente para ellos no me morí. Y aquí estoy para desmentir todo lo que están diciendo. Que postura tan falsa y además yo puedo decir nunca han estado ni siquiera al pendiente de mi. Cuál apoyo me han dado. me río de su postura. Que me lo digan en mi cara", escribió en redes sociales.

Sigue Leyendo: