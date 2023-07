Alma pide que se le repare el daño luego de que le aplicarán medicamento falso

A Alma le detectaron cáncer de mama, por lo que se sometió a un tratamiento oncólogo en el hospital MAC, ubicado al sur de la ciudad de Aguascalientes, le faltaban dos aplicaciones para terminarlo cuando se enteró que el medicamento que le habían suministrado era falso.

“Yo empecé mi tratamiento en el hospital Mac porque mi seguro de gastos médicos solo lo cubre en hospitales de red y mi médico tratante no está en la red de los seguros, aunque tiene su propio hospital, entonces yo tuve que ir a donde el seguro me mandaba”

Alma inició con el tratamiento el 24 de mayo del 2021 y fue en diciembre del mismo año cuando COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por el medicamento falso, sin embargo, pese a esto, le siguieron aplicando el medicamento apócrifo 9 meses más.

“Ellos reciben la alerta sanitaria de Cofrepris y de todos modos se quedan callados, me siguen poniendo el medicamento, pero ya el trato hacía mi cambio, ya me trataban bien, ya me daban mi pase de salida sin tener que estar ahí hasta la 1 de la mañana, porque la verdad siempre me trataron como si yo fuera un animal”

Alma se enteró de la situación a través de la Fiscalía General de la República en septiembre del 2022, cuando a su domicilio le llegó un citatorio para que compareciera como testigo por los derechos de autor, pero no como victima.

“Le hablo al licenciado y le digo ¿de qué se trata yo soy Alma Angélica Franco y ayer me vinieron a buscar de la Fiscalía? Y entonces me dijo señora es que a usted le aplicaron medicamento apócrifo en la Mac, en ese momento se me subió mi presión, me tuve que ir al cardiólogo, me faltaban dos aplicaciones, ya llevaba 34 tratamientos”.