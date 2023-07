En Jalisco no están suspendidas las búsquedas de personas desaparecidas, aclara Alfaro

El gobernador del Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró que no se suspenderán las búsquedas de personas desaparecidas, esto tras la emboscada que sufrieron elementos de Tlajomulco y personal de la Fiscalía del Estado.

“En Jalisco no están suspendidas las labores de búsqueda de personas desaparecidas, vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea tan importante que tenemos” Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco

Agregó que lo que él dijo días atrás es que está suspendido cualquier tipo de procedimiento que surja de una llamada anónima hasta que no se tenga un protocolo adecuado para resolver este tipo de circunstancias. Precisó que no se puede poner en riesgo la vida y la integridad de los elementos de las distintas corporaciones de la policía y no se puede poner en riesgo la vida de quienes buscan a sus seres queridos.

“Queremos seguir apoyándolos en esa tarea, pero queremos hacerlo con un protocolo que garantice su seguridad. Los vamos a convocar a participar en una mesa de diálogo para afinar esos protocolos”.

Este fin de semana se está convocando a una megamarcha de colectivos de búsqueda para exigir que no se frenen las búsquedas, por lo cual, el mandatario estatal señaló que el enemigo no es gobierno, sino el crimen organizado

“Por eso a quienes están convocando a manifestaciones en contra del gobierno les recuerdo que el enemigo no es el gobierno, sino el crimen organizado que nos lastima todos los días”

Reiteró que el ataque a los elementos de la Fiscalía y policía de Tlajomulco inició con “una serie de llamadas durante tres días para insistir a que las corporaciones fueran a ver una supuesta fosa clandestina en Tlajomulco, nunca existió esa fosa clandestina, fue una emboscada y una trampa, por eso necesitamos ir a profundidad en la investigación y la Fiscalía tiene avances muy importantes que van a seguir trabajando en las próximas horas”

