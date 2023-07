Reforma al Poder Judicial, violatoria a su propia autonomía: Senadora Martha Márquez

El pasado 29 de junio, se aprobó por mayoría en la LXV Legislatura la Reforma y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en materia del Poder Judicial, presentada por la Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, Tere Jiménez.

Al respecto, la senadora Martha Márquez Alvarado, hizo un llamado a los regidores de los once municipios de Aguascalientes a echar para abajo esta reforma, bajo el argumento de que el Poder Judicial perderá por completo su autonomía, siendo una propuesta anticonstitucional.

“La reforma autoriza a la Gobernadora a presentar directamente las ternas para ocupar las vacantes de magistrados. Se elimina la obligación constitucional de que las personas propuestas como magistrados sean perfiles con una trayectoria profesional y jurídica, es decir, o Gobernadora va a poner a sus amigos y a gente quizá de su gabinete, porque hay una parte en donde dice que ya no es impedimento haber formado parte del gabinete”

En este sentido, la senadora criticó a las y los legisladores que votaron a favor de esta reforma.

“Que pena y que vergüenza de diputados locales tenemos. Felicitar a los diputados que se abstuvieron y a la diputada que votó en contra; de ahí en más no se hizo ninguno, 24 diputados que no merecen cobrar su sueldo, que no merecen decirse legisladores y representantes del pueblo”.