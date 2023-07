Claudia Sheinbaum se deslinda del espectacular en el que aparece en un libro

La exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum tuvo una asamblea informativa en el municipio de Aguascalientes en la explanada del templo San Marcos, en donde fue cuestionada acerca del espectacular en el que aparece con un libro, por lo cual se deslindó del espectacular, pero aclaró que el libro si saldrá.

“Nos estamos deslindando del espectacular, pero si va a salir un libro escrito por Arturo Cano, creo que el 17. Sí, me entrevistaron, pero lo que entiendo, no he leído el libro, pero lo que entiendo es que hicieron muchas entrevistas a gente que me conoce”

Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinadora de la defensa de la Transformación.