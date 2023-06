Dan de baja a médico del Hospital General de Calvillo que se negó a atender mujer que perdió la vida

Fue dado de baja el médico del Hospital General de Calvillo que se negó a bridarle atención médica a Laura Delgado, una mujer que padecía piedras en la vesícula y quien perdió la vida en el mes de mayo debido a la negligencia.

El secretario de salud indicó que existe evidencia de que el médico ni siquiera revisó a Laura y la envió de nuevo a su casa, pese a que la enfermera en ese momento le mostraba que sus signos vitales no estaban bien.

“Argumentó que no tenía una urgencia y que la mandó a que se regresara el lunes, pero una paciente con los datos que tenía, el malestar importante y sobre todo los signos vitales estaban alterados, la enfermera le insistió, esta paciente no está normal tiene estos datos de signos vitales y el médico le dijo no, esto no me corresponde porque le corresponde al médico tratante, al médico que la operó”