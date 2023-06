Arranca Adán Augusto López recorrido por el país en Puerto Vallarta

Adán Augusto López, aspirante a convertirse en candidato de Morena a la presidencia, arrancó su recorrido por el país con una asamblea informativa en la Unidad deportiva de La Lija, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Durante su discurso Indicó que no aceptó los 5 millones de pesos de financiamiento para los recorridos por el país, porque aprendió junto con el presidente de la República que no se requirieron recursos públicos para el crecimiento de Morena.

Además, reiteró que pediría que esos recursos se destinen a mejorar centros de salud de Huayacocotla.

En el evento en el que los asistentes le gritaron “presidente, presidente “, destacó que tiene que seguir la transformación de la vida pública nacional, para ello tiene que haber piso parejo para todos los mexicanos para que nunca más haya excluidos ni marginados. Indicó que no tiene ninguna duda de que habrá transformación en Jalisco.

“Que se escuche bien y se escuche lejos, a nosotros nos preocupa que los intereses, la oligarquía, los señores de dinero que piensan que porque tienen dinero, canales de televisión controlan y dominan, desde aquí les digo, a mí no me importa que me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza no nos gana televisa, vamos a ganar este proceso, no vamos a caer en el juego de los que se sienten amos y señores”.