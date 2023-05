Gritones de la feria reportan bajas ventas

A punto de concluir la estadía de los famosos “gritones” en la Feria Nacional de San Marcos, los comerciantes reportan bajas ventas, aunque mantienen la esperanza en que esta última semana pueda haber un incremento significativo.

“No hay mucha venta para nosotros, ahorita está todo tranquilo, en el transcurso de la feria todo muerto y no sé si la gente no haya visto o no lo promocionaron. Dicen que otros años estuvo mejor pero ahorita está muy feo”

Héctor Muñoz.