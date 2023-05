Quirófanos del ISSSTE podrían operar hasta el lunes

Ante la suspensión de cirugías en los quirófanos del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por falta de aire acondicionado, instrumental e insumos para esterilización, la delegación del ISSSTE emitió un comunicado en el que informa que “el quirófano funciona con normalidad” y que las cirugías se programarían normalmente a partir del jueves.

Sin embargo, Rosa María Bonilla Barrón, líder de la Sección 28 del Sindicato Independiente de los Trabajadores, informó que tras una plática con la Dra. Yarel Alejandra Barba Ruiz Esparza, Directora del Hospital General del Instituto; tentativamente la operatividad de los quirófanos estarían en funcionamiento hasta el lunes.

“El tema de los quirófanos no se ha solucionado, aunque las autoridades o los mismos compañeros dijeron que los quirófanos tenían que estar en 24 horas, sí han estado trabajando en ello, pero hasta este momento no se han abierto, siguen cerrados, porque me comenta la Directora que tienen una falla, más no me indicó qué tipo de falla, entonces ella me dice que tentativamente hasta el lunes estarán ya en funcionamiento los quirófanos”

Rosa María Bonilla Barrón, líder de la Sección 28 del Sindicato Independiente de los Trabajadores.