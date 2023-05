Empresas siguen con ‘miedo’ de contratar a discapacitados

Las estadísticas son claras: un gran porcentaje de la población económicamente activa de personas discapacitadas no tiene acceso al campo laboral, no porque no puedan o no sean capaces, sino porque las ofertas de trabajo para ellos no existen.

Sin embargo, desde la Secretaría del Bienestar afirman que en muchas ocasiones, las empresas no contratan a las personas discapacitadas más por miedo o desconocimiento, y no por rechazo o discriminación. En este sentido la delegación para el Bienestar en Aguascalientes señala que se realizan esfuerzos para tratar de que empresarios confíen en jóvenes discapacitados para emplearlos a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Silvia Licon, titular de la Delegación del Bienestar en Aguascalientes precisó que en el actual operativo de este año, más de 1,400 jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar y trabajar podrán adherirse al programa. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro consiste en jóvenes aprendices que durante un año serán empleados en alguna de las empresas afiliadas al proyecto; reciben una remuneración mensual y al término de los 12 meses podrán ser contratados definitivamente por el centro de trabajo.

