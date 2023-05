Aumento de curules en el Congreso no es un tema de urgencia

La diputada Nancy Gutiérrez, presidenta de la comisión de gobernación y puntos constitucionales en el Congreso del Estado, sostuvo que la iniciativa en incrementar el número de diputados a 29, no es un tema de urgencia dentro de la comisión que preside, argumentando que existen otras iniciativas pendientes de mayor importancia.

“Nosotros consideraríamos en la comisión si sí o no, y para empezar tenemos varios pendientes en la comisión, tenemos más de 20 iniciativas de esta legislatura, veríamos que agarre turno; ya escucharon a los diputados del mismo PRD, que no están a favor y no es un tema de urgencia”.

Diputada Nancy Gutiérrez