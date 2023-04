Nuevo representante de la secretaría de Gobernación tendrá participación en las reuniones de seguridad

El nuevo representante de la secretaría de Gobernación en Aguascalientes, Alberto Gaytán Palos, tendrá participación en las reuniones de seguridad.

“Eso es lo que busque desde un principio, yo tuve la oportunidad y el privilegio de saludar a la señora gobernadora y precisamente en la pasada reunión, si no mal recuerdo este viernes va a ser una semana que hubo una reunión aquí en palacio de gobierno y afortunadamente yo estuve participando y estuve participando como delegado de gobernación, más no quiere decir que la poquita experiencia que yo tuve en 45 años de servicio no tenga yo alguna propuesta sobre todo para enriquecer”

Alberto Gaytán Palos // Representante de la secretaría de Gobernación en Aguascalientes