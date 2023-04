No podemos creer que son hechos aislados ejecuciones en Aguascalientes: Ale Peña

Tras los hechos registrados recientemente en Aguascalientes, en donde el hijo de un magistrado fue asesinado, la regidora Alejandra Peña consideró que esto no puede seguir pasando en Aguascalientes y no se puede continuar diciendo que son hechos aislados.

“No podemos creer que son hechos aislados, recientemente sostuve una conversación con el secretario de seguridad pública y solicitamos sobre todo ahora que viene la feria tener una reunión formal como parte de las acciones de seguridad pública para conocer cuál va a ser la estrategia y qué es lo que está pasando en Aguascalientes, porque no vamos a permitir que este tipo de hechos continúen y que además siempre los estamos señalando como un hecho aislado, más porque llevamos la contabilidad en lo que va del año no solamente en el Ayuntamiento de Aguascalientes llevamos casi 30 ejecutados y eso no los veíamos desde hace más de 10 años en nuestra entidad“

Alejandra Peña // Regidora