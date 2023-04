Ambientalistas no eran necesarios en la armonización del código urbano

En días pasados, asociaciones civiles como Conversa Sur y Salvemos La Pona, anunciaron un amparo en contra del Código Urbano, documento que facilita los procesos para nuevos desarrollos inmobiliarios, eliminando requisitos y delegando facultades a los municipios.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, Jaime Gallo Camacho, señaló que estas organizaciones no eran necesarias como tal en la armonización del código urbano, aunque tienen el derecho ciudadano de impugnar la legislación.

“La armonización lo único que hizo fue tomar en cuenta lo que el código urbano determinó, y no hicimos una consulta abierta porque no se requería. Solamente fue adaptará las facultades que nos sede ahora el código urbano al ámbito municipal, entonces para hacer eso no necesitábamos más que a los comités o subcomités que van a recibir ahora parte del trabajo operativo que va a derivar de estas nuevas responsabilidades”.

Jaime Gallo, Secretario de Desarrollo Urbano