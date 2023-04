Brincos Dieras ha querido modificar un show pero al público le gusta la interacción

El comediante Brincos Dieras señaló que aunque ha querido cambiar un poco su show, a su público le gusta la interacción que tiene con ellos.

“Fíjate que a veces le he querido cambiar, pero no se puede, la gente lo que quiere es el carro que le tire, subir al escenario conmigo, la gente quiere interactuar y estar conviviendo conmigo y echando desmadre en el escenario, le he querido meter más comedia para que la gente también tenga tantita tranquilidad, que se ría, porque también hago comedia, pero hay veces que la gente está muy inquieta y lo que quiere la gente es desmadre y pues echamos desmadre”. Brincos Dieras, Comediante

Antes de su presentación, en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, el comediante compartió como sobrelleva los nuevos tiempos en los que a veces se pide la cancelación de algunos personajes por el tipo de comedia que manejan.

"Esta comedia siempre la he tenido, este estilo lo traigo arrastrando desde hace más de 25 años, fui un payaso infantil, pero no infantil, un poquito más bañado como decimos allá en el norte y la gente me lo aceptaba y ahorita en redes sociales si me bloquean dos o tres videos de repente me ponen ahí un sustito, pero tratamos de evitar los vídeos para que no salga nomás lo mejorcito y un buen resumen de todo lo que pasa en el escenario”.

Destacó que su público ya sabe cómo es su show.

“Bueno, eso pasaba cuando hacíamos shows privados o algo así que la gente no estaba preparada y no sabía qué comediante iba a ir al evento, pero aquí la gente ya sabe, ya ha visto mis videos"

Respecto al vídeo que se hizo viral en el cual un hombre se molesta con su pareja durante su show, destacó que la molestia fue por los comentarios que hizo la mujer contra su pareja.

"Eso nos tocó en Atlanta, pero dejen les platico bien el chisme porque la gente dijo es que el payaso es bien bañado con la señora y no, lo que pasó es que la señora se trepó al escenario, yo le pregunté eres casada y dijo no, y le dije traes novio y dijo si, y le pregunto y que tal se porta en el cuchicuchi y dijo, pues más o menos, cómo que de ahí empezó todo, cómo que el vato se calentó y no aguanto, cómo que eran novios, cómo que la chava no hablo bien de él y eso calentó al chavo y se fue directo con ella, no conmigo"

Indicó que ha tenido pláticas para que su show esté en plataformas.

“Estamos viendo porque como te digo mi show a lo mejor no está dentro de las reglas de Netflix o a lo mejor debería cambiar o hacer algo más especial con comedia mía, sin meterme tanto con la gente y que disfruten de mi show y mi talento”.

