Disminuyen hasta 15% compras en el Agropecuario de clientes foráneos por inseguridad en carreteras

Ante la crisis de inseguridad que se vive en estados colindantes con Aguascalientes, varios clientes foráneos que llegan aquí a surtirse de frutas y verduras han decidido pausar dichas compras en el Centro Comercial Agropecuario, ya que han sido víctimas de la delincuencia fuera de nuestra entidad.

A pesar que estas situaciones han sido constantes fuera de Aguascalientes, los comerciantes prefieren no presentar la denuncia ante las autoridades competentes.



"La estadística no la tengo. Desgraciadamente mucha gente no reporta. Un comerciante que viene a hacer sus compras desde el estado de Chihuahua, lo asaltan y como tienen que pasar por ahí, prefieren no levantar la denuncia".